因應三級警戒延長但適度鬆綁，台南市教育局表示，13日起有條件鬆綁學校操場，其餘室內外空間仍先不開放；此外，5月19日停課迄今，有畢業生及在校生個人物品尚未取回，考量新學年8月1日開始，學生家長多希望能取回，將請學校規畫妥適分流做法，13日後分年級、班級和時段，讓學生到校取回個人物品。

教育局長鄭新輝說，校園開放、學生返校取物、學生服務學習、社教機構及場所、運動場館等方面，目前先公布相關配套作法，後續也會視疫情發展，滾動修正。此外，因應全運會等賽事舉行在即，體育處也將向體育署建議，同意全運會及全國性正式錦標賽選手在遵守防疫規定下，恢復訓練。

鄭新輝表示，依三級延長警戒規定，「各級學校、幼兒園、兒童課照中心及補習班維持現行機制」，但有條件鬆綁學校操場，因此，將請各校先做好操場開放相關防疫措施，包括保持社交距離(至少1.5公尺)、採實聯制(掃QR code)及全程戴口罩，並依學校所在區域和需求公告開放時段，分平日（上午7時前及下午4時後）、假日（上午8時至下午5時），其餘室內外空間仍先不開放。

至於課輔、夏令營或學習扶助等仍採線上授課辦理，暫不採實體授課；學生服務學習仍暫緩辦理，但考量會考成績採計，因此同意降低超額比序門檻，總採計時數從50小時調降為30小時，即可滿分，請家長及學生放心。

另，南瀛天文館及兒童科學館，將採降載人流管制方式，有條件開放，相關配套措施另行公告。體育場館（游泳池除外）、健身房、職業運動等，涉及公私立場館場域室內外特性，差異性較大，訂定微解封條件有所不同，將先與體育署、業者及職業賽事主辦單位討論後，再公布細節。