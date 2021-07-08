日本桌球天后福原愛與江宏傑今年初爆5年婚變，江宏傑4月更向高雄法院訴請離婚，小倆口今(8日)稍早發出正式聲明，宣告已結束彼此關係，台日跨國5年婚姻正式畫下句點。對此，江宏傑也在IG限時動態貼出共同聲明，回應離婚一事。

福原愛今年初爆出與橫濱大谷翔平不倫戀，江宏傑從一開始的聲明強調「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，IG自介欄位更是始終寫著「小愛的老公」，似乎仍在等待妻子回心轉意的那一天。

江宏傑自介刪去「小愛的老公」5字，正式宣告夫妻緣分已盡。(取自江宏傑IG)

只是隨著與福原愛夫妻緣盡，江宏傑也透過IG限時動態貼出兩人離婚共同聲明回應此事，還被發現他動作迅速，連IG自介也改掉了，狠刪「小愛的老公」、「111是小愛的生日」等字眼，宣告夫婦倆昔日的濃情密意儼然成追憶。

福原愛今年初在返日期間，傳出與「橫濱大谷翔平」不倫戀，讓她與江宏傑婚姻亮紅燈。福原愛更為了這段不倫戀，事業愛情兩頭空，因為形象跌落谷底的關係，完全沒有工作上門，這位小她5歲的「橫濱大谷翔平」還爆出是已婚人夫，令看新聞才知道的福原愛相當崩潰，一度陷入無法相信任何人的狀態，連與江宏傑原本人人稱羨的婚姻也沒了，悔不當初。