基隆市祥豐街自來水管線老舊，導致道路長期崎嶇不平。（基隆市議員張顥瀚提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市祥豐街自來水管線老舊，導致道路長期崎嶇不平，自來水公司為解決漏水及道路問題，原訂2019年進行汰管作業，但因道路下方管線複雜，經市議員張顥瀚多次協調後，於5月正式動工，全線工程將在7月底前完成，屆時祥豐街道路將分兩階段重新刨鋪，還給市民一條平穩道路。

張顥瀚表示，施工期間收到非常多市民反映噪音、道路不平、電信中斷、交通壅擠等現象，用路人及周邊居民怨聲四起，但感謝自來水公司全力加快施工進度，目前工程終於進到收尾階段，祥豐街部分路段將於周日進行道路刨鋪，全線工程預計7月底前完成，屆時祥豐街會恢復平整，擺脫基隆爛路王封號。

張顥瀚說，汰管工程其實相當不易，自來水公司原訂於2019年進行祥豐街自來水管汰換工程，但在試挖掘階段發現下方管路複雜，包含中油、軍方油管、電信等，為避免不同管線單位重複施工，在歷經多次協調後，終於今年達成共識，透過一次性挖掘，一勞永逸改善祥豐街下方所有管路及道路破損的問題。

自來水公司第一區管理處副處長李基城指出，為一次解決所有管路問題，擴大工期、施工範圍，導致市民通勤備受衝擊，但這是不得已的決定，盼民眾見諒，他說，目前工程即將施工完畢，預計周日將進行祥豐街加油站至立德路口道路刨鋪，另外，祥豐街和立德路口到海關宿舍路段，因要避過箱涵施工，還需10個工作天，7月底前會完成所有工程。