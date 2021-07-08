中央公布殯葬業列為第二類疫苗施打對象，上月底全國殯葬業者獲配發3000劑，其中台北市520劑、新北660劑，但台北市殯葬業公會經向北市府爭取增加名額，市府同意增發至1000劑。新北市殯葬業公會獲悉，也向新北市府爭取，卻未獲同意，業者紛紛抱怨不公平。新北市民政局表示，將進行第二波造冊，安排施打。

新北市葬儀商業同業公會理事長吳孟宗表示，中央這次發下來的疫苗數量雖不足支應所有殯葬業者施打，但這次不是中央的問題，而是地方政府分配的問題，台北市可以回應業者需求，多配發疫苗給殯葬業者，新北市卻不行，雙北都是重災區，卻有差別待遇，新北業者只求公平就好。

吳孟宗說，殯葬業包含了接體人員、禮儀師、誦經師父、化妝師、花店等，範圍很廣，他也贊成疫苗先給第一線的接體人員施打，但這次台北市平均每間禮儀公司可提報3個名額，新北市每間公司卻只能提報1個，像他自己就已親身接觸了13件新冠肺炎個案，卻仍是把名額讓出來，給其他會員先打。

新北市民政局長柯慶忠表示，有關殯葬業者因為疫情及工作需要，上次在6月28日已經有做過第一次的造冊，並且已經核可，現已在醫療院所接種中，有關業者反應，新北市也會進行第二波造冊，只要是實際進行相關工作會接觸染疫遺體接運的部分，都會造冊安排施打。