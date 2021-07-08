儘管大陸生產者物價指數受供應面中斷推升，但消費者物價指數顯示通膨壓力仍溫和，觀察指數三成由食品價格組成，整體食品價格反而面臨通縮壓力，今年官方信貸緊縮來到一個轉折點，預期貨幣政策進一步收緊的可能性偏低，下半年預期信貸成長動能有望回升，可望支持陸股表現。

富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺指出，儘管網路企業正面臨政策加強監管的利空，但大陸政府並非試圖遏制網路平台企業的發展，政策仍然致力推動創新並將繼續為該領域提供支持。中短期內政府所衡量的主要利害關係人的風險，包括股東及受雇者與消費者，因此，難以避免地會一再看到政府對於特定領域的干預動作，確保整體社會的所有參與者皆能得到公平對待。

黎邁祺指出，過去5～10年期間，已見過政策監管干預許多行業，雖然可能導致短期成長動能放緩，但長期而言，也是投資人應該關注的，而是有利於產業可持續性成長。

整體上政府仍然致力於推動創新，針對反托辣斯、金融科技及近來對消費者資料保護的政策監管，長期應有助改善所有利害關係人權益。黎邁祺認為，監管政策其實也見諸全球其他國家，但投資人似乎過度反應中國的政策動作，導致相關領域股票面臨沉重賣壓。

近期見到網路產業股票遭到嚴重拋售賣壓，這也讓該些股票評價水準更具吸引力，團隊應該會藉此機會增加持股。