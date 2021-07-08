美國聯準會 (Fed) 公布上月6月15日至16日美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，官員提及目前經濟復甦條件雖然比預期發展還要快，但應該耐心等到減碼購債標準真的達到門檻才來進行下一步動作，也就是說，Fed會等到就業市場回到疫情前水準，才會一步步讓貨幣工具退場，但隨著亞洲各國確診數創下近期新高，導致市場對於經濟復甦又萌起憂慮，導致道瓊期指周四(8日)盤前大跌超過550點。

截至台灣時間6點40分，道瓊期指下跌522.0點或1.51%、暫報34016.00點；標普500指數期貨下跌64.13點或1.47%、暫報4280.88點；那斯達克100指數期貨下跌214.87點或1.45%、暫報14572.25點。

據路透報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）根據資料建立模型顯示，目前美國疫情主要流行株，已經是以Delta變種病毒株為主，超過5成新增確診數都是來自於此病毒株。

日本東京都8日新增確診數為920例，創今年5月13日破千例以來新高，日本政府擬針對疫情擴大的東京都4度發布「緊急事態宣言」，期限至8月22日，代表東京奧運將在緊急事態宣言進行。此外，南韓、印度確診病例數又在攀高，南韓更在7日新增確診數1212人，創2020年12月25日以來新高，更創南韓疫情以來第二高，病毒株同樣源自Delta，市場擔憂就算Fed不會那麼快轉向貨幣政策，但對於下半年全球經濟復甦蒙上陰影。