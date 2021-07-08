中央流行疫情指揮中心今天宣布，全國三級警戒延長到26日，但餐廳場所開放內用，電影院、室內外運動場館、遊樂園也開放微解封；但新北市發言人蔣志薇表示，新北市的要求一定會比中央更嚴格，還需要進一步討論是否開放內用、開放運動場館，以「管制為原則，例外才放寬」。

對於中央宣布微解封措施，侯友宜下午3時主持防疫會議則表示，由於中央今天下午2點才公布餐廳、運動場所與各類場所鬆綁新措施，新北市會就指揮中心的指引，思考哪些地方可以調整放寬、哪些不行，進一步訂定細部規定；但他坦言，「對於重災區新北市而言，如何避免疫情再起，才是最重要的」。

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