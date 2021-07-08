白宮新型冠狀病毒應變小組日前在推特公布美國總統拜登致力捐贈疫苗給世界各地，貼文中還秀出台灣國旗，蔡英文總統還表示感謝，不料白宮卻默默刪除相關推文，引發質疑，外交部今天表示，已請駐美國代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

白宮新型冠狀病毒應變小組日前發推文表示，美國已捐出4千萬劑疫苗給台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、祕魯、厄瓜多、馬來西亞和孟加拉等國家，貼文中還秀出台灣國旗，蔡英文總統當天也轉發推文致謝，沒想到該推文卻於周四默默被刪除，外界質疑是否與秀出貼圖有關。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部注及美國白宮COVID-19應變小組在其推特帳戶中，移除原本於7月6日上傳有關美國援贈各國疫苗的推文。對於該推文遭刪除的原因，由於媒體已有不同解讀，外交部已請駐美國代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

她說，台美關係長期緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美互信得以不斷提升。拜登政府上任以來，持續展現對台灣的強勁支持，更在我國政府與人民全力抗疫之際，及時伸出援手，捐贈我國250萬劑疫苗。外交部將在既有的良好基礎上，持續與美國密切合作，穩健深化台美合作夥伴關係。