台灣本土疫情失守，疫苗也成為供不應求的熱門品，但卻傳出有吃素長輩不願意施打疫苗，認為疫苗是「葷的」，接種就破戒，對此玄奘大學教授釋昭慧也親自出面說話，表示若因此拒打才是「破戒」。

禾馨執行長蘇怡寧日前表示有粉絲私訊提問疫苗是否為素的，若不是，素質者打疫苗會不會因此破戒，讓大家哭笑不得。對此釋昭慧特地在臉書PO文解釋，表示佛制「不殺生」戒之目的，是為了「護生」，但也要有「中道」智慧，權衡如何達致對公眾而言相對最好的效益，若因成分拒打疫苗，導致染疫行為擴大，讓許多人因此失業活不下去，一樣違背了「護生」的制戒目的。

釋昭慧強調，疫苗運用病毒這樣的微生物，若因此視為殺生，那人們每天只要呼吸一次，喝一口水，就消滅了無以數計的微生物，難道就因此不能呼吸、喝水，若因此死亡，不也是殺生(自殺)行為？

釋昭慧開釋，持戒必須放在人們「能持」的標準上來努力，放大特寫到「根本無法持守」的程度，是沒有意義的。