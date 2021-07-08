YouTuber「Toyz」品嚐渡邉的二款便當。（翻攝Toyz YouTube頻道）

蕭敬騰去年斥資3000萬元在台北東區開設高檔日本料理店「渡邉」，由於疫情影響，渡邉從6月15日起開賣3款便當，不少藝人品嚐後大呼美味，包括周杰倫夫婦、林俊傑、小禎、賈靜雯、修杰楷等人紛紛發文推薦。近日，有「美食公道伯」之稱的YouTuber「Toyz」趁防疫期間品嚐渡邉的二款便當並拍攝影片公開，他自稱餐點對大失所望，以主觀意識批評「食材內容無聊」；對此，老蕭的經紀人Summer無奈表示，在防疫艱困時期公開這樣的影片，無疑是對努力工作的餐飲同事最大傷害。

新冠肺炎疫情嚴峻，在三級警戒「禁止內用」的規範下，餐飲業者紛紛推出外帶餐點吸引顧客，美食公道伯「Toyz」趁此期間進行連續7天吃遍各家高檔防疫便當的企劃，並將開箱過程一一分享給網友，內容以負面批評居多；Summer認為，在台灣餐飲業水深火熱的時候，推出如此嚴苛的評論影片，並非良善之舉，「蕭先生身為公眾人物也進入第14個年頭，接受批評指教我們的日常，我們不靠餐廳過活，純粹只想分享他尊重的美食，以及提供就業機會」。

美食公道伯長期以謾罵美食餐廳的餐點出名，YT頻道以此方式摶取不少點閱，獲大批網友關注。Summer不諱言，美食公道伯以其主觀方式評論各家餐廳防疫期間推出的便當，單看標題就值得深思其目地性，呼籲大家共體時艱，「請各位多用點愛，面對人類共同的敵人，而不是互相傷害」。