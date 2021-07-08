日本政府援贈我國的第二批AZ疫苗113萬劑今天下午順利運抵桃園國際機場，總統府表示，日本的「友情疫苗」不僅印證臺日友好，也讓臺灣人民再次感動。這批日本捐贈的疫苗，將在完成封緘檢驗程序後，投入後續疫苗接種計劃，對於防疫工作勢將有及時正面的助益，也證明臺灣與日本真朋友的堅定友誼。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統除再次誠摯感謝日本政府伸出援手外，也肯定外交團隊的辛苦努力，並感謝過程中幫忙奔走的各界人士。尤其，此時此刻，臺灣與日本都仍面對疫情的挑戰，但在這一年多抗疫的過程以來，臺日雙方都有共同的決心，也攜手共同合作抗疫，互為彼此的堅實後盾，這也證明臺灣與日本真朋友的堅定友誼。

張惇涵表示，這又再一次證明，真朋友之間的互相幫助，會成為「善的循環」；我們也期盼，臺日「疫病退散」的心願能夠在共同努力下，一起成真。尤其是東京奧運開幕在即，我們也期盼世界各國的好手，能夠在運動場上同場競技，讓全球疫情中展開的東京奧運，能增添為勝利奮鬥而努力不懈的運動家精神，振奮全世界的人們。

外交部發言人歐江安表示，日方前於6月4日已捐贈我方124萬劑AZ疫苗，迄今日本已捐贈台灣共237萬劑AZ疫苗。對於日本政府持續向我方溫暖伸援，外交部謹代表台灣政府及人民再次向日方表達最誠摯的謝意。

她說，值此疫情艱難時刻，疫苗供不應求，日本再度及時馳援台灣，令人動容。日本捐贈的疫苗將可有效促進我國提升疫苗涵蓋率，對我國內疫情防治及守護我國民健康安全，具有極大助益，也再次體現台日雙方相互扶持、彼此關懷的友好真諦。

外交部深信在日本持續協助下，台日定能協力遏制疫情，雙方國民也能早日恢復正常生活，重啟各項領域交流。歐江安強調，台日共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，我國珍視與日本長年密切友好互動，並將在此堅實基礎上繼續深化台日合作夥伴關係。