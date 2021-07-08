三級警戒延長到7月26日，但是政府允許電影院、餐飲業與運動場館等微解封，工商協進會理事長林伯豐表示，7月26日之前建議政府依照實際疫情情況滾動式調整，隨時調整防疫警戒等級或者擴大鬆綁範圍，以加速內需產業復甦。

林伯豐肯定政府微解封的措施，但是仍提出相關的建議案。

首先就是疫苗的看法，林伯豐說，目前國內疫苗接種覆蓋率僅12％，已到貨疫苗還有6成可投入施打，建議擴大施打對象例如下調年齡加速提高疫苗接種率。

像是英國、新加坡已經採取與病毒共存的作法，封閉國境的防疫措施遲早要退場，林伯豐認為，為應變變種病毒的威脅，還有施打第三劑的需求，所以政府應積極部署明年的疫苗，以供全民施打。

自5月19日全國進入三級警戒以來，國內面臨無薪假、失業率攀升的威脅，其中又以住宿與餐飲業為重災區，指揮中心微解封有利恢復觀光、餐飲業的動能，舒緩服務業失業問題；但是短期之內營業額難以恢復，希望政府延長凍結夏季電價到9月，並針對受影響企業減免並本年度不宜調整基本工資。

7月26日以前政府應視疫情滾動式調整，隨時調整疫情警戒，或擴大鬆綁範圍加速內需產業復甦。

至於公司召開董事會或股東會，可以比照餐廳微解封辦理，設置隔板或者梅花座，並且建議政府針對弱勢家庭發放安心餐券，假使政府預算不足，工商界願意捐助。