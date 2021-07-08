終於恢復獲利速度。新光金控8日公告，6月因新光人壽獲利恢復正常，單月稅後賺27.25億元，且元富證券亦受惠台股多頭，單月亦獲利6億多元，推升新光金單月稅後獲利37.83億元，在目前已公告金控中可排上單月第二，累計上半年新光金稅後獲利134.84億元，較去年同期成長近70％，每股稅後盈餘（EPS）達1.03元。

新光金發言人李超儒表示，主要是6月外匯成本比5月下降，且股債都漲的情況下，新壽有趁機實現資本利得，獲利恢復正常速度，且7、8月現金股利將陸續進帳，應可回復到正常的獲利軌道上。

且因為股債雙漲，新壽6月底淨值拉高，自結淨值比4.9％左右，已回升到相對安全水位，同時新光金淨值也提升，6月底每股淨值達18.6元，比5月底時的17.6元，增加1元左右。

新光金亦是強調壽險、銀行及證利獲利三引擎，且在台股持續創高下，子公司元富證券上半年稅後獲利已達22.22億元，不僅較去年同期成長近288％，且已賺贏去年全年稅後獲利數字18.96億元，貢獻新光金16％以上的獲利。

新光銀行今年上半年淨利息收入成長10％左右，手續費收入亦成長2.3％，上半年稅後獲利30.62億元，同比成長3.4％，算是穩定獲利的子公司。

新壽在5月因匯兌成本較高，且未實現大量資本利得下，單月稅後虧損22.87億元，6月則恢復正常，上半年累計稅後獲利83.2億元，亦已超越去年全年獲利數字71.24億元。