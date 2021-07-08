全國第3級警戒延到26日，但適度鬆綁、餐飲場所可內用，觀光飯店與餐飲業者大旱望雲霓終於盼來了微解封，並認為有助業績回溫三至五成，惟因中央尚未全面降級，餐廳內用的條件仍有諸多限制，且台北、桃園市府仍未鬆綁禁內用，所以業者不敢過度樂觀，加上按規定容客量最多只有50％，業者認為會有悶壞的食客捧場，但初期不會有報復性消費產生，並仍維持外帶外送營運不中斷。

速食連鎖龍頭麥當勞在7月26日前仍維持暫停餐廳內用服務並停止使用洗手間，六福萬怡強調讓消費者「食在安心」，仍以外帶外送餐點為主。另頂呱呱炸雞所有街邊店門市在7/26前亦不開放內用。瓦城泰統則會視地域與商圈，僅開放部份餐廳內用，並沒有全面開放接訂位。

迎接微解封並為維謢員工同仁與客人安全，麗緻餐飲集團8日執行全集團快篩，和億生活集團亦購買快篩套組，免費提供給「添好運」與「了凡」第一線及所有後勤同仁共約500名進行居家快篩。王品集團全台283家門店，將於解封前一日，也就是7/12日，聘請專業的消毒公司，進行環境大消毒，希望提供顧客最安心用餐環境。

漢來美食已著手規劃「歡迎回家」回饋方案，在解封初期讓回到餐廳用餐的客人享受優惠折扣。

王品集團、漢來美食與豆府餐飲集團都預估，餐廳微解封適用開放內用，業績營收可望較6月增加三成，乾杯集團則樂觀推估，業績可望恢復五成。

相對於連鎖餐飲集團，觀光飯店對微解封的態度亦趨保守，並採漸進式逐步開放館內餐廳訂位。如台北晶華酒店除將進行人流總量管制，並針對「十大接觸熱點」加強清潔消毒頻率，同時館內餐飲金雞母「柏麗廳」自助餐廳第一波也暫緩開放。

香格里拉台北遠東國際大飯店亦採漸進式開放，7月13日起先開放「香宮」粵菜廳及大廳「茶軒」內用，+「上海醉月樓」與「馬可波羅」餐廳和酒廊則7月23日後起恢復營運，接下來才是「ibuki」本料理與「遠東Cafe」 自助餐廳。台北喜來登飯店預計7/13日僅開放館內部分餐廳如「比薩屋」「辰園」與「請客樓」三間餐廳用用，不會全面開放。

寒舍艾美酒店考量到三級警戒尚未解除，消費者還是會有大量的外帶需求，所以探索廚房自助餐廳仍維持「美麗廚房」外帶賣場的型態。但中餐廳「寒舍食譜」擬於7月13日恢復營業，但座位數減少一半，調整座位間距並加寬餐桌距離，每桌只安排約3至5人，搭配桌面的防疫隔板與清潔消毒用品，讓人用餐更安心。供餐方式除了個人套餐之外，單點的菜餚也會先由服務人員分菜後再上桌。