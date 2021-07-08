新住民鄭小姐控訴，申請紓困借款用簡體寫證明，遭萬華老里長嗆「沒文化，去找總統」。（照片/游定剛 拍攝）

住在北市萬華區一名新住民鄭小姐，因為要申請保單紓困借款，請當地里長幫忙開立證明，沒想到過程中幾度受阻，還因證明書上寫著潦草的簡體字，被自稱在地老里長的人狠酸「寫簡字沒文化、沒學問，回大陸去蓋章」嗆她去問總統。不滿受欺辱的鄭小姐向《中時新聞網》指控，里長太欺負人了，更崩潰痛喊「我就是沒讀書，為什麼不幫我?」

來自大陸福建，離鄉背井21年的鄭小姐，因疫情擺攤全暫停，完全零收入的她，卻繳不出房租了。（照片/游定剛 拍攝）

來自大陸福建，現年61歲的鄭小姐，離鄉背井21年，結婚沒多久便離婚，獨立撫養兒子長大成人，為了打拚過好生活，除了四處擺攤賣蔥油餅外，還兼差當清潔工、家管等，靠著每月2萬多元的微薄收入，獨居在萬華不到10坪的套房裡。記者實際走進屋裡，狹小的環境，簡單的家具擺設，煮飯、洗衣及盥洗全得在廁所裡，電動壺煮熱水，簡單燙青菜、煮碗湯填飽肚子，陷入困境的鄭小姐坦言，沒有辦法只能這樣吃，甚至有時一天只吃一餐，或吃有人送來的食物過活。

煮飯、洗衣及盥洗全得在狹小廁所裡作業，經濟陷入困境的鄭小姐苦嘆，也沒有辦法，只能這樣了。（照片/游定剛 拍攝）

自5月中，全台疫情爆發後，路邊擺攤全喊卡，鄭小姐無奈表示，每月9千元的房租及其他生活開銷等都成為重擔，日前雖有獲得微薄紓困補助，不過，眼看繳房租的時間又快到，身上卻身無分文，打算申請保單紓困借款，來緩解經濟負擔，5日尋求里辦公處幫忙開立證明，沒想到卻遭到老里長歧視與羞辱對待。

每月9千元的房租，屋內僅有簡單家具擺設，鄭小姐苦嘆「繳不出房租了」。（照片/游定剛 拍攝）

「里長太欺負人了，她很歧視我們（新住民）」鄭小姐回憶當天狀況，忍不住痛哭表示，好像他們是外來人，去拿證明單，里長不肯開門，只透過門縫將單子傳出來，鄭崩潰問，她有生病嗎?她有確診嗎?為什麼里長要這樣對待，對方則回鄭，現在疫情很嚴重沒辦法，只能這樣子拿。

當地里長以防疫為由不願開門，僅透過門縫將申請單送出，鄭小姐認為「我又沒確診，為何要這樣對待?」（照片/游定剛 拍攝）

尋求開立證明卻受阻，鄭小姐憤怒控訴，里辦公處內有一男一女突然衝出來，並指著她大罵「妳這個人很壞，妳寫這什麼簡體字（指證明書上），沒有學問、沒有文化，寫簡體人家怎麼看的懂」鄭委屈向對方表示「自己是大陸人，不會寫一般繁體字」對方更狠嗆「不會寫回去大陸蓋章，不然妳去問總統」。

當地里辦公室鐵門拉一半，里長以防疫為由，僅以接受電訪。（照片/游定剛 拍攝）

鄭小姐回頭向當地區公所求助，對方表示會再致電給里長了解狀況，目前後續則無回應。《中時新聞網》記者7日走訪當地里辦公處，里辦公處鐵門拉下一半，里長以防疫為由，堅持不願開門，里長僅透過電訪表示，疫情嚴峻，不少民眾辦理相關申請，只要資料備妥，都會依照程序受理，並指稱鄭小姐的內容交代不清，無法順利辦理，而又因個人情緒因素所致，並無歧視問題。