台東上半年共有253人遭到資遣，休無薪假82人，1位越南籍陳姓單親媽媽靠清潔打工餬口，疫情大爆發以來，收入少了1／3，生活捉襟見肘，參加「安心即時上工計畫」，雖然每月僅1萬2800元，多少可以補貼家用。

疫情衝擊百工百業，根據台東縣政府社會處統計，台東縣今年1到4月有93間商家資遣員工110人，5月份有30家58人被資遣，6月份有50家85人被資遣，上半年共計有173家店家資遣253人，休無薪假的目前82人，許多家庭沒有收入，過得苦哈哈。

台東縣政府社會處爭取中央「安心即時上工計畫」，原先申請700個名額，卻有1000多人報名，因此追加到1008個名額，預計7月12日再增加125個名額，共計1133個名額，首批已有近400名職缺，首批314人已前往各單位報到上工，其他民眾也將陸續通知。

越南籍陳姓新住民是單親媽媽，育有2子女，平時靠清掃及教母語餬口，生活原本還過得去，三級防疫警戒以來，工作量減，收入少了1／3，家裡開銷捉襟見肘，她說，參加「安心即時上工計畫」，雖然每月僅1萬2800元，但多少也可以補貼一些家用。

29歲的小婷在知名飯店工作11年，工作期間非常勤奮，曾希望能一直工作到退休，孰料，卻在疫情期間失業，家庭生計嚴重受影響，她說，「安心即時上工計畫」，對她及家庭而言真的是及時雨。

社會處長陳淑蘭表示，疫情期間，希望有需要的民眾都可以上工，因此，包括蘭嶼、綠島 等離島，也都鼓勵鄉公所多釋出職缺；另外，有居留權沒有身分證的外國人或新住民也都可以申請。