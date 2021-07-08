在疫苗施打、經濟重啟等樂觀預期帶動下，2021年以來全球股市多頭氣勢如虹，但同時也面臨成長與價值風格輪動、通貨再膨脹及法令監管風險等挑戰，展望下半年股市投資策略，富蘭克林證券投顧建議，重品質、有耐心、攻守兼備。

富蘭克林證券投顧表示，隨著美國景氣循環進入擴張中期，經濟成長可能放緩但仍高於長期趨勢，選股要更重視品質和成長的可持續性。上半年陸股歷經官方信貸緊縮及加強網路企業監管的調整後，預期下半年信貸成長動能有望回升，許多創新科技股超跌後長線買點已經浮現，建議下半年瞄準美股、大中華股市雙主流，並搭配具有攻守兼備特性的基礎建設產業，網羅多元投資契機。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾指出，樂觀看待美國經濟前景，預期直到2022年美國經濟均可望以高於趨勢的速度增長。隨著去年被壓抑的需求釋放，消費者支出加速，就業市場及企業獲利改善，美國房屋市場非常強勁，由於房屋市場對經濟而言可帶來可觀的乘數效應，對於美國經濟以及美國股市相當有利。

針對美國總統拜登政策提案，預期最終將會有基礎建設計畫推出，範圍不僅限於橋梁、道路及機場等傳統基礎建設，還有一大部分支出將集中在科技、寬頻、5G、網路安全，均可望成為政府主導基礎建設計劃的受惠者。儘管企業稅提高將對企業獲利造成一些不利影響，但程度將是可控的。

目前美國股市評價已接近公平價值，預期投資人的焦點，將重新回到企業的品質及獲利的可持續性。葛蘭．包爾認為，可持續看好五大創新主題，包括數位轉型、金融科技和支付、醫療創新、雲端運算以及5G，跳脫景氣循環及宏觀背景，屬於結構性成長的重大投資主題，身處更為數位化的世界，科技的影響性擴及各行各業。

且可從四大新興趨勢挖掘到投資機會，葛蘭．包爾建議，一是消費者喜好的轉變，消費者購買、銷售及生活的選擇更為多元，可以居家運動、娛樂、看診，可能造成這些產業重新洗牌。二是新興醫療領域，生技、基因組學未來均充滿希望。

三為工業方面供應鏈重回美國為關注焦點，新冠疫情突顯出許多產業供應鏈的弱點，預期未來數年將看到許多製造及供應鏈回流美國。四為新興趨勢是去城市化（De-Urbanisation），千禧世代是美國人口最多的一代，他們從城市轉移到郊區的生活方式，預估將在未來五年發生。

葛蘭．包爾預期，放眼未來數年，始於科技產業的數位革命，正擴展至科技以外領域，數位轉型是長期結構成長趨勢，將扮演未來數年股市回報的重要驅動力。