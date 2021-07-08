金山區公所舉辦「看見波浪磺清路美圖募集活動」。（金山區公所提供）

新北市金山區公所「2021我金山我驕傲-第一屆金山區健走路跑活動」本延後至7日17日舉辦，今（8）日中央流行疫情指揮中心公布三級警戒再延長，金山區公所也宣布路跑活動再延至11月20日下午4時舉行，隔天即是萬金石國際馬拉松賽事。

金山區長廖武輝表示，活動刻意安排在2021萬金石國際馬拉松的前一日，是寄望藉此帶動選手提前參加公所的活動，不僅可以熟悉路線，也期望能增加刺激及帶動金山地區的經濟。

金山區公所表示，考量疫情三級警戒延長，因本活動為免費報名，將於明（9）日起請所有已報名選手填寫保留意願調查表（https：／／forms.gle／bgczVHUi8ELCajcVA），將優先保留11月20日參加資格，表單預定8月10日下午3時截止，後續將視釋出名額再次對外開放報名。

此外，因活動第2次延期，未避免大家的熱情被澆熄，特別增加「看見波浪磺清路美圖募集活動」，藉由投稿者的美圖，紀錄金山的美，邀請民眾不吝分享手中的美景照片，投稿即有機會獲得好禮，活動資訊可查詢金山區公所官網及臉書粉絲專頁。