台灣的超商幾乎包辦各項業務，替民眾解決生活上的大小事，甚至連店裡裝潢佈置也有一套！近日一位網友路過超商，看到門口處竟有一道由飲料堆疊出來的飲料牆，中間還寫著「中元」2個字，不禁讓他佩服店員太有創意，引起熱議。但不少網友看完後也調侃道，整體的顏色搭配有點像是在替色盲做辨色力測驗。

一位網友在臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張照片，有超商店員用鋁箔包飲料蓋出一整面飲料牆，從黃色的背景能依稀看出，上頭排出工整的「中元」兩字，看得出來是店家在為即將到來的中元檔期做準備。

對此，網友紛紛大讚這位店員的創意，「太有才了！」、「高手在民間」、「貨太多了吧」、「店家好厲害」、「店員強者，有神快拜」。

不過也有網友指出，由於飲料牆上的「中元」2字，分別是由紅色和綠色飲料排成，反而像在看「色盲圖卡」。網友打趣表示，「這根本就是色弱的測驗」、「欺負色弱就是了」、「紅綠色盲根本看不到」、「我還以為測辨色力的圖」。