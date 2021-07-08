彰化縣8日零確診 ，縣長王惠美、彰化縣衛生局葉彥伯提醒，有疫苗就趕快打，莫德納疫苗列冊可以施打到67歲以上，50歲有意願施打疫苗要趕快上網登記 。（吳敏菁攝）

莫德納疫苗列冊可以施打到67歲以上，50歲有意願施打疫苗要趕快上網登記 。（吳敏菁攝）

莫德納疫苗列冊可以施打到67歲以上，50歲有意願施打疫苗要趕快上網登記 。（吳敏菁攝）

莫德納疫苗列冊可以施打到67歲以上，50歲有意願施打疫苗要趕快上網登記 。（吳敏菁攝）

莫德納疫苗列冊可以施打到67歲以上，50歲有意願施打疫苗要趕快上網登記 。（吳敏菁攝）

彰化縣8日零確診，居家隔離人數只剩40人。縣長王惠美表示，中央撥發莫德納疫苗10萬4360劑，第三批2萬4000劑9日到貨，依年齡造冊，可以施打67歲以上；即日至12日下午5點止，開放50歲以上，預約施打，是第一波中央開放登記意願，中央將依預約，撥發各縣市疫苗數量。

王惠美表示，中央第一波開放登記施打疫苗意願，只要是民國60年前出生，50歲以上的成人，或是高風險疾病、罕見疾病及重大傷病患，都可以上網登記，也可以電洽全縣26個戶政事務所，村里辦公室，協助上網預約。

王惠美表示，中央撥發莫德納疫苗到彰化縣共10萬4360劑，第一批5萬5300劑，第二批2萬5060劑，第三批2萬4000劑7月9日到貨，接著以設籍彰化縣67至69歲符合資格者的3萬6103人為主，即日起造冊，9日發送通知，13日開打。

王惠美再次提醒，莫德納疫苗剩餘7434劑，即日起開放給75歲以上長者尚未施打疫苗者及65至69歲領有健保卡重大傷病者可以到合約醫療院所預約登記，等候通知再來施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，沒有新增確診病例，但仍要持續篩檢，要做好社區的監測，面對微解封，打疫苗還是很重要，開放50歲以上登記接種意願，符合資格者將以簡訊通知，衛生局將依醫療院所的接種資料上傳，再請民眾來施打。

葉彥伯表示，回顧感染個案年齡層以高齡者居多，近幾日彰化縣莫德納疫苗的施打，以75至80歲超過6成，尤其是75至79歲近7成，再次提醒75歲以上，尤其是85歲以上還沒施打的長輩，快去登記施打，這波疫苗將在下禮拜二之前接種完畢，下一批疫苗要靠預約才能有疫苗。