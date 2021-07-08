東元經營權之爭決戰逼近，近期先是從東元集團會長黃茂雄召集人馬打算搶下兒子黃育仁擔任董事長的菱光股權之爭，雙方你來我往，黃育仁今(8)日親上火線，在線上舉辦媒體聯訪，不僅溫情喊話黃茂雄，也發出發出了一紙長達1200多字的聲明書，更爆料「媽媽口中的壞女人」，外界解讀是在指東元董座邱純枝，這引來邱純枝3點強硬回應。

東元電機代董事長邱純枝發出澄清稿，指出黃育仁言論已嚴重侵害邱純枝女士之名譽，更造成東元電機股份有限公司之損害，並提出3點聲明。以下為邱純枝親筆信全文：

針對黃育仁先生於110.07.08線上記者會中，以不實之語言毀謗我本人和東元電機公司形象，已嚴重侵害個人名譽，更造成東元電機股份有限公司之商譽損失，個人深表遺憾。

個人自1997年進入東元電機，擔任財務處長以來，一直競競業業，以專業經理人之角色為公司盡綿薄之力，如今能以東元電機董事長一職為社會貢獻己身之力，實為本人努力向上，也歸功於台灣社會的公平競爭發展，讓女性能有發揮的空間。但若如黃育仁先生所誣指，不但將台灣數十年來的兩性平權毀於一旦，更是抹煞了國內所有女性企業家的努力向上精神。

今年5月31日，本人已對黃育仁先生提出毀謗告訴，不料今日黃先生竟再度針對本人做出嚴重毀謗，實為累犯行為，本人只能追加告訴，期待司法能還我清白，也希望藉由司法的公平公正，能端正若干人士為達一己私利，卻不顧一切毀損他人聲譽的惡劣行徑。

黃育仁先生為爭取東元電機董事長一職，不惜一再捏造不實指控，其行逕令人髮指！本人在此呼籲黃育仁先生，請以正當行動、公平競爭，東元電機是守法合規的優良公司，需要的是光明磊落、正派經營的領導人，若只因覬覦董事長大位，即發表如此不堪之言論，本人深感遺憾。

名位榮利只是一時，清白聲譽伴隨一生，本人沈痛否認黃育仁先生之不實指控，並重申將為個人清白名譽，勇敢奮戰。