疫情指揮中心宣布延長三級警戒但將有條件適度鬆綁。蔡英文總統今晚表示，長時間、高強度的警戒，會讓許多小商家生計更受到影響。這一次以分批逐步方式，嘗試做出適度的鬆綁。呼籲這個時候「少爭吵多合作」，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡！

蔡英文在臉書發文表示，日本政府提供的第二批113萬劑AZ疫苗，下午已經抵達了。「再次謝謝日本的友情支持，我們會持續加速疫苗接種，提升台灣的集體防護力。」

她說，今天另一個重要消息是，指揮中心已經宣布，三級警戒將會再延長到7月26日，但從下週二，亦即7月13日開始，則會有條件適度鬆綁部分措施。

她想跟大家說，我們必須戰戰兢兢面對難纏的病毒，在每天還是有些不明感染源的案例下，還需要更多時間來達到降級的條件。

不過，蔡英文強調，她也清楚，長時間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏。許多做生意的小商家，生計更是會受到影響。如果疫情已經趨緩，也該在符合防疫要求下做適當的調整。因此「這一次，我們開始以分批逐步的方式，嘗試做出適度的鬆綁」。

她提醒，所有鬆綁的場所，都將是「有條件鬆綁」，也必須繼續遵守實聯制、出入口管制、人流管控降載等措施。出入場所的消費者，則必須維持社交距離，除飮食外全程戴口罩。

蔡英文表示，克服疫情挑戰，是我們全國上下一致的目標。呼籲這個時候少爭吵多合作，「讓我們繼續團結配合指引，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡！」