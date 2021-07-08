《富比世》（Forbes）雜誌7日指出，為支援美國陸戰隊於戰時快速部署至太平洋前沿島嶼，以遠程火力打擊中國大陸目標的作戰概念，美國智庫學者認為，美國海軍巡洋艦、驅逐艦，尤其是濱海戰鬥艦（LCS），可承擔部分陸戰隊單位的快速運輸需求，彌補兩棲艦艇數量不足的問題。

智庫「國際海事安全中心」（CIMSEC）客座分析師迪多納托（Ben DiDonato）表示，在美國陸戰隊「遠征前進基地作戰」（EABO）概念，以及海軍「分散式海洋作戰」（DMO）概念下，雖然陸戰隊在對中國大陸作戰中的角色得到加強，但也讓聚焦於單點運輸大量兵力和物資的傳統兩棲艦隊，難以分出足夠船艦對預想中的大量小型前沿島嶼陣地進行運補和轉移。

迪多納托表示，在現役美軍船艦中，濱海戰鬥艦是十分合適的快速運輸艦候補人選，因為其不僅被設計為適合近岸作業、航速極高，且採用能迅速更換設備的模組化設計，更擁有大型飛行甲板和許多額外空間，能迅速且安全地執行此類任務。

另外，提康德羅加級巡洋艦、勃克級驅逐艦、朱瓦特級驅逐艦和未來的星座級巡防艦，甚至是航空母艦，由於皆擁有飛行甲板，故也能支援快速運輸任務；不過上述艦艇的作戰任務繁重，且不一定適合於近岸作業。

將現役作戰艦改裝為快速運輸艦並非首見，美國海軍於第二次世界大戰期間也曾改裝數十艘驅逐艦，作為「運輸驅逐艦」（APD）使用，每艘能搭載約200名官兵或40噸貨物，專門用於滲透敵方海岸。不過由於濱海戰鬥艦的武裝較為薄弱，迪多納托建議為其添加更多防空系統，如用於發射改良型海麻雀飛彈（ESSM）的Mk 56輕型垂直發射系統等。