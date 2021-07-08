在全球資金過剩的背景下，未上市企業的估值正在膨脹，被稱為「獨角獸（估值超過10億美元）」的初創企業數量突破700家，比一年前增加約50％。其中，美國「獨角獸」企業數量增加64％，至374家，中國「獨角獸」企業數量增長22％，至151家。

根據CB Insights的資料，截至6月24日，全球「獨角獸」企業數量為729家，較一年前的478家增加53％，進入2021年後增加速度還在加快。

CB Insights資料顯示，最近1年全球產生約300家「獨角獸」企業，其中美國及中國最多。

據近日長城戰略諮詢發布的《2021中國潛在獨角獸企業研究報告》，2020年中國潛在獨角獸企業數量達到425家，其中新晉248家。2021年，截至5月31日新晉潛在獨角獸企業70家。

從行業分布來看，425家潛在獨角獸企業分布在創新藥與器械、數位醫療、人工智慧等32個領域。其中，創新藥與器械、數位醫療、人工智慧、企業數位服務、新能源與智慧汽車的潛在獨角獸企業數量分列前五，合計占比44.7％。