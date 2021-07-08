金山區公所公告暫停開放區域。（金山區公所提供）

金山區各大景點持續封閉至7月26日。（金山區公所提供）

金山區各大景點持續封閉至7月26日。（金山區公所提供）

中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，雖禁令有適當鬆綁，惟避免民眾各景點群聚及水域範圍內無法配戴口罩，進而造成防疫破口，在相關主管機關明訂前，金山區公所公告金山區各大景點仍維持封閉至7月26日。

金山區公所表示，自三級警戒管制以來，公所與金山警分局每日進行聯合巡查及防疫宣導，近日發現遊客有防疫鬆懈情形及風景區群聚現象，為免局部鬆綁造成防疫破口，金山區熱門景點仍持續進行封閉，暫時不對外開放。

金山區長廖武輝提醒，雖然近日疫情趨緩，但仍是三級警戒期間，防疫不能鬆懈，呼籲民眾在家防疫，避免外出群聚而造成防疫破口，金山區在三級警戒期間仍將維持嚴格執行景區（點）封閉、並落實室外全程配戴口罩，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發，希望持續穩定疫情，以避免疫情加劇。

金山區公所重申，違反規定者得依傳染病防治法第67條第1項第2款及第70條第1項第3款規定，移請衛生主管機關處6萬元以上30萬元以下罰鍰及3千元以上1萬5千元以下罰鍰。