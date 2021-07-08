日本桌球甜心福原愛和台灣退役桌球選手江宏傑從結婚後一直是令人稱羨的神仙伴侶，但今年初爆出婚變，福原愛回日本更被拍到和高帥男過夜，江宏傑無奈訴請離婚；今（8）日雙方透過經紀公司證實已離婚，而日媒也挖出福原愛過往情史，曾豪放自曝奪走網球王子錦織圭的初夜。

今日下午江宏傑和福原愛透過經紀公司發表共同聲明，宣布已結束5年婚姻關係，福原愛也睽違近5個月更新微博，對於私事造成粉絲們困擾，深感抱歉，也表態會繼續加油。

福原愛和江宏傑正式離婚，兩人甜蜜合影恐成絕響。(圖/ 取自達志影像)

而有日媒在雙方離婚消息證實後，整理福原愛過往情史，其中還曾在某次聚會，微醺地狀態下自曝奪走網球王子錦織圭的第一次，豪放作風讓眾人都很訝異；福原愛和錦織圭是透過日本網球代表杉山愛牽線，當年兩人分別才19歲和18歲，就曾被拍到街上擁吻，但兩人始終否認戀情。

以下為聲明全文：

致 各位關心我們的朋友們：

我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。

抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。

感謝大家！