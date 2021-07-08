指揮中心今天(8日)宣布三級警戒再度延長至7月26日，但是7月12日起戶外景點、室內場館、餐飲場所、運動場所、健身房、國內小型旅行團及劇組拍攝等場所，可有條件微解封。前民進黨立委郭正亮表示，微解封完全是對經濟妥協，因為經濟撐不下去了，所以一定要微解封。

郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，聽說各縣市區分處理，結果中南部縣市都反對，他們並不要微解封，認為雙北的人都會跑到他們這裡，所以事實上指揮中心是有考論這個問題。而微解封則是完全是對經濟妥協，政府認為經濟撐不下去了，所以一定要放。可是事實上它腦袋裡面還是三級，所以就會產生很多實質的問題。

針對微解封示，郭正亮舉例表示，比如餐廳有分大中小，如果社交距離是1.5公尺，有的店走進去3公尺就沒有座位了，開放的指引是什麼？小型、很小的店家到底可不可以做？還有運動場館所中游泳、會碰到水的，都不開放，運動後會流汗的，也不開放淋浴；每天公共使用的器材和設備，要間隔開放，但不能每天都開放，使用完後每天要消毒，若是非場館提供的公共器材，一定要帶個人的去，避免混用。且室內室外都要戴口罩。

郭正亮指出，前立委沈富雄常去小巨蛋那邊晨跑，全程戴口罩。他有時就很生氣，覺得周邊沒有人啊，為什麼口罩也不能拿下來，但現在還是不准。

郭正亮認為，現在若是沒有牽涉到經濟收入的，就不開放，比如校園內沒有牽涉到收入的問題，可是如果牽涉到國家旅遊區，就開放。因為老百姓想要出去踏青，最多9個人，一定是搭中巴。中巴是密閉空間，為什麼會認為是妥當的？可是政府就不去想這個問題，因為如果連這個都要想，就通通不能開放。未來執行時，餐廳、夜市只能睜一隻眼閉一隻眼，因為事實上夜市要管制人流的社交距離，真的是做不到。