據大陸《財經》雜誌報導，中國人民銀行（大陸央行）徵信管理局近日對網路平台機構下發通知，要求網路平台實現個人資訊與金融機構的全面「斷直連」。業內人士分析，如果政策執行到位，各類手機APP將數據價值透過金融業務變現的路子將大大收窄。

報導指稱，這一要求並非新的指令，而是前期整改要求中的應有之義。

今年4月29日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合對13家從事金融業務的網路平台企業進行監管約談。約談主要的原因在於，這些網路平台普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題。

金融監管部門提出了七大整改要求，其中一項便是打破資訊壟斷，嚴格透過持牌徵信機構依法合規開展個人徵信業務。

按照這項整改要求，網路平台在與金融機構展開引流、助貸、聯合貸等業務合作中，將個人主動提交的資訊、平台內產生的資訊或從外部獲取的資訊以申請資訊、身份資訊、基礎資訊、個人畫像評分資訊等名義直接向金融機構提供，須實現個人資訊與金融機構的全面「斷直連」。