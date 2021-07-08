行政院今日宣布全國三級警戒延長至7月26日。綠委林宜瑾今日表示，目前某些行業已經都有適度鬆綁措施，有鑑於許多孩童家長一邊要上班，一邊要照顧小孩，建議中央應研議各級學校、幼兒園、補習班，以及兒童課照中心、托嬰中心的適度鬆綁策略。

林宜瑾指出，對家裡有孩子的父母親來說，不論是請防疫照顧假，又或者一面工作維持生計，一面24小時照顧孩子，都是龐大的身心重擔。

林宜瑾說，各級學校、幼兒園、補習班，以及兒童課照中心的停課狀態，將隨三級警戒的延長而持續，托嬰中心也採原則暫停托育服務。在這樣的狀態下，工作、照顧兩頭燒的家長們非常需要政府的奧援，以創造對孩子與家長來說的雙贏環境，不再讓家長默默吸收有形、無形的防疫成本。

林宜瑾表示，希望中央即日起應儘速研議各級學校、幼兒園、補習班，以及兒童課照中心、托嬰中心的適度鬆綁策略，以在教職員陸續施打疫苗、形成教師端防護網後，即時祭出復課防疫指引，像是要求減收學生、嚴格執行全員戴口罩量體温、加強環境清消，並且桌面須有隔板、機構人員定期快篩等，都是可以研究的方向。

林宜瑾指出，指揮中心今日已針對特定業別宣布「適度鬆綁措施」，可以預見許多家長將回到工作崗位，0-6歲孩子的照護需求以及學齡兒童的學習成長，都急需政府一一正視與解決。

林宜瑾強調，政府應即刻研議防疫指引讓機構遵循，以保障孩子受教權，並讓家長們安心工作。她將持續和中央溝通協調，努力爭取防疫長期抗戰中，經專家評估既有效防堵疫情，又能緩解孩子與家長焦慮的「安心復課方案」。