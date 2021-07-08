前總統陳水扁4日專訪當年堅決反對民進黨修改台獨黨綱的台日關係協會會長邱義仁時，阿扁指出，當年同黨的前立委沈富雄和郭正亮都主張修黨綱，但他和前民進黨立委林濁水表態反對。沈富雄表示，當年阿扁只有叫他做一件事，就是立委陳明文從國民黨轉到民進黨時，阿扁請他不要反對。

針對台獨黨綱，林濁水5日在臉書對此表示，「哪裡是沈富雄、郭正亮主張廢除台獨黨綱而已，根本是陳水扁叫他們嗆聲要廢的」。郭正亮6日上宅神朱學恒臉書直播節目則指出，當時民進黨主席是林義雄，所以阿扁總統就跟他說，把中華民國納入《台灣前途決議文》裡面，所以他當年就跟林濁水一起草擬《台灣前途決議文》的稿子，但後來林濁水不認帳。

沈富雄7日在《雲端最前線》節目中表示，阿扁當年只有叫他做一件事，就是當陳明文從國民黨到民進黨時，阿扁知道全黨只有他會反對，就要陳哲男用車子載他到官邸，當面跟他說，「陳明文要過來了，請你不要反對」，這是阿扁個別對他交代的唯一一次。

針對廢除台獨黨綱，沈富雄表示，林濁水說是阿扁交代他和郭正亮做的，純屬林濁水單方面臆測。他和郭正亮從來沒有合作過，正義連線也沒有對此做成決議，阿扁更沒有訓令正義連線要做某些事情推動。而他跟郭正亮不管大事或小事，很多方面的意見是一樣的，但是他們從來沒有合作過任何事情。

沈富雄指出，當時可能有人認為台獨黨綱太硬梆梆，對人民不夠老實，比如他們選舉時，上台演講問候大家都會講，「台灣共和國的父老鄉親，大家好」，這句話他就講不出口；他認為，不從政則已，從政一定要對人民誠實，不能騙老百姓。因此在民進黨的重大政策有變動時，如果有機會表達意見，他會寫反對意見，若有討論會、辯論會，他也一定會參加。但阿扁並沒有交代台獨黨綱這件事，郭正亮也沒有跟他合作。