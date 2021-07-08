中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布旅遊業「微解封」，允許9人以下旅行團出遊，但對於旅遊業者來說卻依然開心不起來，許多業者皆表示這對營收助益不大，更有業者私下分析，民眾心中多半仍會感到害怕，不知周遭有沒有確診黑數，即便真正解封後，預估民眾還是會持續一段時間以小團或親友租車出遊為主，這也意味著業者在短期內仍得繼續承擔著沈重壓力。

雄獅旅遊表示，9人以內難以稱為「團」，因此對旅行社幫助微乎其微，只可預期景點開放後大量自駕車塞上高速公路。目前雄獅旅遊提供小車迷你團，針對有需求之旅客進行客製化包團，或抵達目的地後和飯店合作半日遊及一日遊，旅遊地點以戶外山林為主。雄獅旅遊也坦言，將把目標放在7月26日若解封後的旅遊安排，盼讓旅客在完善的防疫規範下安心參加團體旅遊，目前正著手規劃8月父親節、中秋及國慶連休檔期等旅遊活動。

易遊網也指出，由於目前全台還在第三級警戒，微解封後是否有立即大量成長的需求仍待觀察，而易遊網除了因應微解封推出9人以下賓士到府接送的包車商品、行程以戶外開放景點為主之外，更為加強防疫考量而自主決定不採併團，2人即可成行，盼攻下家庭客群。此外，易遊網也觀察到消費者因隨時掌握疫情轉變，而有偏向入住日前7日內才訂房的趨勢，因此易遊網也推出指定飯店訂房最高5折起的晚鳥優惠，最晚可在入住日前1天免費取消，彈性度更高。

五福旅遊坦言，有限制條件的出團，加上消費者信心指數仍低，因此這次微解封對於緩解營運壓力的幫助不大；而目前五福旅遊將主推自由行、訂房、高鐵假期的商品，並預估7、8月份若正式解封後自由行市場將變熱絡，9月後國內疫苗施打率提高也將帶動消費者參團意願。