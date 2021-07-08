指揮中心今（8日）宣布7月13日起在國旅出團及餐飲內用的相關禁令適度鬆綁，身在市場嚴冬已久的業者紛紛表示將全力遵照中央疫情指揮中心的規定，並祭出相關措施來迎接期待已久的解封之日。

全臺擁46間店的饗賓餐旅集團指出，將以比政府規範更嚴格的措施來確保用餐安全，除了持續遵照政府的防疫措施及落實清潔消毒，店內將以不到4成的座位比例制定用餐人數限制，旗下4大Buffet餐廳的內用人數皆將控制在100人以內，且以點餐方式由專屬服務人員協助取餐，單點餐廳則以40人為限，每家餐廳每桌也只可坐4人，超過4人即分桌帶位。

王品集團全臺283家門店將於解封前一日的7月12日，聘請專業消毒公司，進行環境大消毒，盼提供顧客最安心用餐環境；金色三麥集團則規劃旗下18間餐廳入口測量體溫、酒精消毒，除了全面配戴面罩、採梅花座，也準備了隔板，並捨棄公筷母匙，提供每人2份餐具，長的取菜，短的供個人使用，且考量加上金色三麥餐廳門市占地較大，初期規劃僅開放3成座位，以加大桌距。

臺北晶華酒店表示，將確實遵照中央疫情指揮中心規範，並於7月13日起陸續提供館內各餐廳的訂位及內用服務，但自助餐廳的部分則考量防疫而暫緩開放。福容大飯店已於餐廳內設置隔板，提供非共用之餐具，除了入內得測量體溫、手部消毒及實聯制外，服務人員也將安排賓客以梅花座入席，並拉開桌距維持安全社交距離，並定時進行場域清潔及消毒。

臺北君悅酒店則以防疫優先而自主延長開放餐廳內用的時間，臺北君悅酒店表示，自上周起即密集的購置塑膠隔板裝置，並安排餐飲營運人力分配，目前至8月底期間，館內餐廳凱菲屋仍以提供「凱菲食集」外帶餐飲服務為主，待8月視疫情狀況再考量將凱菲屋、雲錦中餐廳、Cheers及寶艾西餐廳等4間餐廳開放內用，並確實加裝隔板、梅花座及提供套餐式餐點，以確保賓客能安心內用。

寒舍集團旗下台北喜來登大飯店宣布，7月13日將重啟館內部分餐廳營運，包含比薩屋、辰園與請客樓三間餐廳，並遵守規定提供套餐與分食上桌服務，餐廳皆設有防疫隔板，並安排梅花座入座，賓客需配合人流管控與以及實聯制登記，服務人員也將嚴格遵守人員健康管理，以符合政府防疫規範。