苗栗縣的國小有條件開放。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

中央流行疫情指揮中心8日下午宣布全國第三級警戒延長至26日，苗栗縣部分場所有條件適度鬆綁，其中包括夜市、展覽場館、電影院、國家公園、及戶外休憩據點、休閒農場、學校戶外操場、運動場館及健身房，除游泳池外，都做有條件鬆綁開放，其它場所都依舊關閉，包括3座大型親子公園。

苗栗縣長徐耀昌在7日縣務會議時，即指示相關局處針對7月12日過後是否解封或微解封，提前預做準備。在中央宣布三級警戒延至7月26日，各單位立即動員檢視管轄業務，以中央指引為基礎，自13日起調整部分場所為有條件鬆綁對象。

文化觀光局指出，展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定。而中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館。而被列為適度開放的電影院，防疫作法均比照中央規定。另原住民族事務中心管理的泰雅文物舘和賽夏族民俗文館，也配合原住民防疫檢疫站不開放遊客入山，維持不開放民眾入館。其他國家公園和戶外遊憩據點，還有農業處管轄的各休閒農場，則採取人流管制等必要規定。

民眾關心是否鬆綁的戶外休閒運動場所，包括苗栗的貓裏喵、竹南的獅山和苑裡的灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，基於嚴謹的防疫考量，水利處確定仍暫不開放。國中小戶外操場部分，教育處宣布適度鬆綁，於上班時段開放，而圖書館僅開放單一窗口借閱服務，運動場館和健身房，除游泳池外，適度開放。

而備受民眾與攤販業者關注的夜市與餐飲業，縣府工商發展處表示，夜市將請公所轉知攤商自治會，參照中央指引提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，倘符合規定即可開放。而尚未納管的夜市，因無自治會可確實執行管理措施，則由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

至於牽涉廣泛的餐飲業，在微解封後，如能符合食藥署公布的「餐飲業防疫管理措施」，諸如實施顧客實聯制、隔板、梅花座或可維持顧客至少1.5公尺的用餐社交距離等，則可提供內用服務，無法達到標準者仍維持只能外帶。