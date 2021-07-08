王子上線介紹自己的產品，開啟帶貨模式。（喜鵲娛樂提供）

王子副業經營有成，自家商品賣得相當不錯。（喜鵲娛樂提供）

王子邱勝翊除演藝事業外，亦經營潮牌P.STAR達7年之久，被粉絲稱為「斜槓潮牌CEO」。繼上週末一上架不到十分鐘就秒殺完售300件的「防護機能外套」後，昨晚王子也上線分享新品「深層清潔音波電動牙刷」，創下單日線上破千支、全台門市破萬支的銷售佳績。

除了跟粉絲們介紹新商品外，王子也分享了近期居家防疫期間向媽媽學做菜的心得，他表示，料理過程雖有趣，但是每每煮一頓餐，從備料、下廚再到最後的洗碗收尾，實在是一件不容易的大工程，更向大家喊話要多多孝順辛苦持家的爸爸媽媽。

P.STAR的商品品項大部分都是參考粉絲朋友們的建議許願而發想的，王子也詢問大家希望他能推出什麼商品，粉絲們大讚他的寵粉實力，同時也紛紛敲碗許願手機殼、行動電源、口罩掛鏈、酒精噴霧槍等，讓王子笑說：「我們品牌是不是要直接變成一間百貨公司？」

王子更是首次嘗試上線介紹自己的產品，開啟帶貨模式，也詳細介紹此電動牙刷組合除了含有超值的八個刷頭外，還有五種不同的智慧型模式以及每分鐘37000次的音波震動頻率。他也呼籲大家除了防疫，也要好好注重牙齒及口腔的保健。