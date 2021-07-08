外貿協會今宣布與與吉沛工業區營運商BKMS公司簽署MOU，協助台商進駐，搶佔東協10國內需市場。(圖：外貿協會提供)

新南向再下一籌。看準印尼吉沛港科技工業園區升級為經濟特區，外貿協會昨搶先與與吉沛營運商BKMS公司簽署合作備忘錄(MOU)，其著眼不只助台商搶進新南向供應鏈商機，還希望藉由園區內的唯一國際商港，將產品行銷東協10國，乃至藉由區內對世界的FTA自貿協定，進軍國際。

昨簽署經濟部次長陳正祺、美國在台協會(AIT)處長酈英傑也都以視訊遠距見證。外貿協會董事長黃志芳指稱，東協—印尼吉沛工業區是今年該會在擴展國際夥伴合作上的重大突破，可協助我國企業展開台印合作布局。

位於東爪哇錦石縣的吉沛工業區，是由印尼績優上市公司AKR集團與印尼國營第三港務局合作建設，為公共私營合作綜合性園區，距離印尼第二大城泗水40分鐘車程、朱安達國際機場一小時車程，為印尼唯一自備天然深水國際商港的工業園區，區位優勢明顯。

而印尼政府上月底正式批准吉沛港綜合科技工業園區(JIIPE)升格為經濟特區，貿協指出，本區除可作為台商在印尼及東協的主要生產基地，透過園區內全印尼唯一的工業園區國際商港，既可銷售歐美地區，也能進軍含東協10國在內的印尼龐大內需市場。還可透過印尼及東協與世界主要貿易夥伴之FTA自貿協定，拓展台灣商品在國際銷售的市場。

這件合作案可以溯源到2019年貿協辦理「印尼泗水台灣形象展」，當時黃志芳帶台灣業者就已參訪該特區規劃，而吉沛也積極鼓勵紡織業、醫療生技、機械業、電子科技等相關產業進駐，同時有數家大型資通訊及製造業台商進行現地勘查。

看準此優勢，生產疫苗的國光生技，已與管理單位BKMS簽定MOU，搶先進駐此園區，拓展海外醫療市場。黃志芳表示，台灣與印尼積極推動此高科技製造園區，對台灣業者而言更有保障，能讓我業者免於單打獨鬥。

印尼政府刻推動工業4.0、全球海洋軸心及智慧城市等計畫，在現今全球供應鏈移轉趨勢之下，東南亞成為供應鏈重組中最熱門的區域製造中心，也成為台灣電子科技、醫療生技及智慧製造等產業的新據點。