國內疫情仍處第三級警戒，上海商銀7月8日接獲通知，證實台北市的分行有一名員工確診，該員工經辦存款業務，上班均依規定全程佩戴口罩，目前該員正依照衛生主管機關指示進行相關治療，該行也持續追蹤與關懷員工情況，並提供必要的協助。

上海商銀表示，為保護員工健康，在接獲通報當日，立即採取各項緊急處置措施，包括立即針對分行完成全面清潔與消毒作業，並通知相關接觸同事居家上班，並做好自主健康監測，同時啟動員工關懷機制，積極追蹤並關心相關人員的健康狀況。此外，該行也啟動防疫應變機制，維持分行的正常營運。

上海商銀指出，該行審慎因應嚴峻的疫情已強化防疫管理，實施異地備援辦公及分組居家上班，採用視訊會議，並建立分行備援機制與客戶分流，暫停業務人員實地拜訪客戶等措施，營業櫃檯並加裝透明隔板，配發櫃員護目鏡，也為員工投保防疫保單，同時加強環境消毒作業，該行將持續關注疫情變化滾動式精進各項防疫措施，守護環境安全，保護員工及客戶的健康。