大陸已批准預防婦女宮頸癌的疫苗HPV疫苗上市，其中包括一款國產疫苗，並免費為全國婦女進行宮頸癌篩檢。

子宮頸癌是婦女最常見的惡性腫瘤之一，由一種或多種高危型人乳頭狀瘤病毒（HPV）的持續感染引起。HPV疫苗是全球第一個腫瘤疫苗。

據新華社報道，在過去，由於該疫苗未能獲准在大陸上市，不少接種者不惜遠赴香港進行接種。有寧夏婦女表示，自己身邊最早接種疫苗的朋友是去香港打的，時間和經濟成本太高了，現在能當地接種國產疫苗很實惠。

目前大陸市場上供應的HPV疫苗包括進口2價、4價和9價，以及國產2價，特別是自去年5月大陸國產2價HPV疫苗推出後，因為成本更低、可獲得性更高，更多女性為之受益。2、4、9價疫苗各自預防的病毒種類略有不同，其中9價疫苗可預防約90％的HPV相關性宮頸癌。

隨著大陸宣傳預防宮頸癌，女性對自身健康的關注度顯著提升，HPV疫苗在很多地方都供不應求。以寧夏為例，去年較前年接種劑次增加了182％，今年前5月完成了去年全年接種量的74％。