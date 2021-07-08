一名19歲湯姓男子因疫情關係，帶著女友一同回到位於苗栗通霄的老家居住，其女友發現湯男對祖母說話很沒禮貌，情侶倆於6日晚間起衝突，女方揚言要分手，湯男卻一時情緒激動吞藥物並喝下酒精，所幸送醫搶救後生命無大礙。

警方指出，6日晚間10許獲報，稱有一名湯姓男子服藥想輕生，獲報後隨即趕往現場處理，到場後發覺湯姓男子神情不對，坐在家中三合院的台階上，員警隨即通報救護車到場，將其送醫治療。

湯男的女友向警方指稱，兩人原居住在新北市，因疫情關係她與湯男一同回到苗栗祖母家防疫，她察覺男友總是對祖母說話不禮貌才決定要溝通一番，事發當時兩人又為了此事發生口角，她曾說出要分手云云。

湯男的女友指出，沒想到湯男卻當著所有人的面吞下大量的藥物並飲用酒精想輕生，她才趕緊報警求援，所幸經送醫後，男友的生命已無大礙。

警方呼籲，倘若家中成員溝通不順，應秉持理性與平和的方式，如果有衝突應該換個方式關心，才能找回彼此舒適的關係，不至於發生無可挽回的憾事。

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