《神之鄉》演員群在線上首映最後一起祈福。（東森、映畫提供）

《神之鄉》演員群一起出席線上首映直播。（東森、映畫提供）

項婕如、林暉閔出席線上首映直播。（東森、映畫提供）

林玟誼、王彩樺、廖威廉出席線上首映直播。（東森、映畫提供）

黃新皓、盧以恩、黃鐙輝出席線上首映直播。（東森、映畫提供）

廖威廉化身劇中搬家工人把王彩樺當冰箱扛。（東森、映畫提供）

東森與映畫聯合製作、莊景燊執導的《神之鄉》，7月10日晚上9點於公視首播，主要演員們8日分別在6個現場隔空合體出席線上直播首映會。王識賢、李李仁繼2004年的《意難忘》後，再度合作飾演理念不合反目的師兄弟，李李仁笑說「很開心可以跟17年前的哥哥再吵架，感覺架永遠吵不完」，王識賢也說「以前只要我們兄弟吵架，收視就會飆高」，兩人除了被封「職業吵架組」，王識賢還意外獲得劇組「抽筋王」封號！

《神之鄉》在去年夏天疫情趨緩時開拍，時隔1年，王識賢、李李仁、李玉璽、項婕如、王彩樺、黃鐙輝、Janet、周采詩、盧以恩、威廉、林玟誼、林暉閔、黃新皓等演員昨全員線上重聚，氣氛一如劇情溫馨；該劇戲裡戲外都散發濃濃傳承味，被問對新演員們印象最深刻的表現？王識賢力誇每個年輕演員都很不錯、非常認真，最難忘的是一場他和林暉閔的公園對手戲，林暉閔竟然演到抽筋，「而且是全身抽筋！」

王識賢說，那場戲自己其實只是輕鬆地講講話、曉以大義而已，也不知道林暉閔哪來的壓力，竟然演到全身都抽筋，連嘴巴也是！他當場傻眼，心想這與他對劇中兒子李玉璽的兇狠程度，明明相差了幾百倍，後來才知道林暉閔前幾天就一直在準備這場戲、背台詞，把這場戲看得很重，所以火力全開，結果看到他抽筋，自己也慌了，不知道怎麼對戲，只能勸他要卸下壓力，「沒想到愈講愈慘，我心想那A按呢？」他事後勸林暉閔認真努力很重要，不過拍戲時要讓自己是放鬆的狀態，但這都需要調適和經驗的累積，只能提醒他別太ㄍㄧㄣ。

沒想到，飾演前妻的Janet聽完也補刀：「我也有在你旁邊抽筋！」一場兩人廟裡拜拜的戲，她腳踝突然抽筋，王識賢馬上要她把鞋子脫掉幫她排解抽筋的不舒服，李李仁一聽笑翻下結語：「你很會讓人抽筋！」王識賢則解釋，那是因為當時Janet懷孕，有些孕婦真的比較容易抽筋！劇中關係最緊繃的李玉璽被問有沒有也因王識賢而緊張抽筋？笑答：「我心裡抽筋比較多！從我的角度看劇中爸爸夏天龍，是不敢跟他對眼的，他這麼兇、這麼冷漠，進到角色裡難免糾結，真的會心裡緊張得抽筋！」就連李李仁與王識演出扛神將的戲時也雙雙疲累到抽筋。

首映會尾聲，王識賢與李玉璽合唱由李玉璽創作、描繪父子關係的片尾曲〈毛玻璃〉，為首映會畫下溫馨句點。王識坦言自己多年沒進錄音室很緊張忐忑，全賴李玉璽的爸爸李亞明在現場幫他心理輔導、幫助他放鬆，加上戲裡的父子情感都還在，所以後來很快進入狀態；李玉璽透露，他寫歌時企圖心就很大，「我就是衝著要跟識賢哥合唱來的，結果真的達成這目標！好感動」，他還笑說，爸爸當天根本不是去看他而是去看王識賢，因為以前錄音時爸爸從來不會到。王識賢則回憶慶功宴畫面，「玉璽在台上講話，亞明哥在台下看著兒子，就好像我戲裡看著兒子打大陀螺的心情一樣，那一幕讓我非常感動」。

王識賢劇中要打數十公斤重的大陀螺，他坦言每次打陀螺因鏡頭角度都不一樣，難度非常高，但他感覺每次都有如神助，「好像太子爺、聖帝公在幫我打，都非常成功」。

李玉璽回想他與王識賢為培養緊繃的父子情緒，拍攝前期幾乎零互動，坦言一開始對王識賢還停留在《角頭》、《艋舺》的印象，覺得他像黑道老大般兇狠，但事實上王識賢很照顧每一個演員，就連台語都是他一字一句教的。李玉璽則被項婕如、林暉閔爆料，說他戲裡最怕的不是老爸而是「鳥」等家禽類動物，一場要抓公雞的戲，他喊冤「鳥的嘴巴跟爪子都很尖，拍動翅膀的聲音也很恐怖，所有令我害怕的元素全都有。」。

Janet拍戲期間懷了二寶，為拍攝順利從沒提過，劇組直到快殺青，大家看到新聞才知道，嚇翻眾人，不過王識賢則得意地說：「只有我知道！」因為她有些動作無形中就會透露出懷孕的跡象。Janet說，她一開始擔心用台語演出，角色情緒又很重，有八成的戲都在哭，以往很怕哭戲的她，這次拍攝過程中一度驕傲心想自己演技進步了、變得很會哭，連跟王識賢的對戲不需要哭的也自然就哭了，「後來才發現很會哭是因為我懷孕了，因為我連回家看到死掉的蟑螂、看廣告片也會哭！」

雖然在孕期中拍戲，不過她說自己滿幸運的，不會孕吐也沒其他不舒服症狀，就只是容易累而已，拍戲現場沒時間去想到自己懷孕的事，也不想跟其他人講，只想好好完成拍攝，當時唯一會特別做的事就是因為天氣很熱，需要一直補充很多水，才不會抽筋，捆擾就是一直喝水一直上廁所，然後胸部一直變大、衣服一直穿不下。被問會不會在疫情三級警戒期間又冒出第三胎？她笑說：「就是因為有疫情才不會有第三胎，因為只能在家，要同時顧大的、小的兒子，根本沒自己的時間，沒時間再拼第三胎！」

戲裡的小姑周采詩自嘲是全家人的調和劑，家裡其他人總是在吵架，她得一直夾在他們之前調解，同時還得用破台語說話，直呼超崩潰。項婕如劇中飾演直播主，深受專業台詞所苦，連洗澡時都在背誦，拍攝時她得拿著自拍棒，一本正經地說出導覽台詞，還得配合不同鏡位反覆拍攝，遭虧是在「練肖威」。

王彩樺劇中開理髮廳，不止替客人剪頭髮，也剪斷孩子的姻緣，但她跟李李仁卻有小桃花，讓硬是被拆散的林玟誼與廖威廉抗議不公。被問到與廖威廉的親密戲程度，林玟誼笑說有「動作戲」，請大家拭目以待。林暉閔與李玉璽劇中從小一起長大，看他帶女生回來，作勢吃醋罵李玉璽「你不要有了新歡台北俗就忘了我」，被全場虧兩人在拍BL劇。

廖威廉為戲做搬家訓練，結果一段都沒播出，讓他直呼才藝都白練了，沒想到王彩樺竟跳上他的背，嬌羞說「把我當冰箱搬也可以」。黃鐙輝劇中患有高度功能自閉症，無法正眼看人，自嘲在戲裡「目中無人」，戲外他為角色「拋家棄子」只顧做角色功課，堪稱全劇最跩的角色。

盧以恩為戲挑戰從影最高尺度穿著，露胸又露腰，連褲子都像安全褲一樣短，但她只擔心肉被擠出來，還被媽媽Janet當場管束「你今天記者會穿的裙子也太短了！」。有萬華最帥乩童之稱的黃新皓，劇中不僅跳陣頭、還要挑戰噴火等高危險動作，但他感謝神明保佑，拍戲過程中都很平安。