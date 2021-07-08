港府本月內將完成區議員宣誓程序，據稱會先向400多名區議員發信，列明符合宣誓資格的條件；盛傳逾200名泛民派區議員不合資格會被DQ(取消資格)，當局將向他們追討就任一年半來的薪資，估計每人百萬港元，但若宣誓前辭職可免被追討。消息傳出後掀起一波辭職潮，昨日晚間起迄今已至少40名區議員宣布辭職，即時生效。

7日晚間起，多名區議員均個人社交專頁Facebook等公布辭職消息，包括民主黨屯門區議會主席陳樹英、屯門區議員盧俊宇。九龍城區議會副主席鄺葆賢、區議員關家倫、油尖旺區議員李傲然等。不過，也有區議員表明不會辭職，元朗區議員黎國泳稱，即使被DQ、追討薪資亦坦然面對，「問心無愧」。

星島網報導，屯門區部分泛民區議員前晚開會後，認為若不辭職，要冒被追薪資及刑責等風險，故一致決定辭職。該區已至少11人辭職。屯門區議會主席陳樹英在FB表示「仔細推敲傳媒報導後，阿樹已於今晚(7日)去信辭職。」部分議員包括黃麗嫦及張鈞翹更已撤銷區議員辦事處社交專頁。

沙田區方面，乙明選區丘文俊聲稱「無力感壓抑得令人透不過氣來，出任區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務」。烏溪沙區李永成指，經與親友多次討論，為照顧家人及盡量減少親友的憂慮，決定辭任，即時生效。

香港歷史最悠久的政黨民主民生協進會今表示，經商討後，基於目前的政治形勢急劇變化，民協決定區議員不會綑綁宣誓，尊重議員們的個人決定。而民協早前曾指，傾向宣誓留守。

港媒消息稱，跌入DQ負面清單的共有四類人士，除了參與民主派初選、簽署「墨落無悔」抗爭立場聲明書外，去年中曾簽署「香港人要求中止獨立關稅區地位」聯署聲明，以及曾在議員辦事處內展示「光復香港、時代革命」口號，亦極可能被褫奪區議員資格。預計約230名區議員不符合宣誓要求。

對於早前有多名公民黨員集體退黨，消息指，退黨無助躲過DQ，因為當局認為有關人士退黨只為迴避DQ，並非真心否定公民黨有關行為。