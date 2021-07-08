離岸風電區塊開發蓄勢待發，經濟部預計在7月底公布選商規則，台灣綠電應用協會表示，期盼離岸風電的第三階段開發能真正充實綠電來源，讓企業有更多的綠電賣方選擇，同時賦予綠電價格以及綠電來源的多元選擇性。

綠電應用協會指出，政府規劃到2025年台灣將有20％電力來自於可再生能源，預計其中90％的綠色電力仍將被台電以躉購費率收購，但這儼然是綠電市場的緊箍咒，企業想要買合理價格的綠電，只能仰賴採取競標的第三階段離岸風電開發，期望能大量釋出綠色電力到市場，讓產業界得以採購不受政府躉購價格影響、符合市場邏輯和價格調節的綠電。

第三階段離岸風電開發對台灣產業取得綠電、維持全球競爭力就相當重要，現階段的綠電業者雖然面對政府宣稱開放，但實情卻是相對艱辛。

綠電應用協會說，綠電市場亟需的重要角色再生能源售電商處境仍然令人擔憂，若缺乏售電商有效整合需求、和可配合以支持市場的綠色金融機制，綠電開發商對於市場上更多企業需求仍然興趣缺缺，台灣的綠電市場將仍然如大旱之望雲霓，盼不到實際的支撐。

綠電應用協會呼籲，希望各界應多關注初生階段的綠電售電商困境，以及如何將台灣的創新科技力量應用於新階段離岸風電開發，獎勵業者開發與應用新的技術，落實台灣成為亞洲離岸風電的科技研發中心。

綠電應用協會建議，希望鼓勵開發商促成國際風電供應鏈，讓風電結合ICT產業，將能源管理、儲能技術、數據預測、智慧監控、創新突破的風電技術應用於即將到來的第三階段新風電開發之中，讓離岸風電的發展具備更高效率、穩定輸出、智慧化的調節管理。