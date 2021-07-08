美國電信巨頭威瑞森（Verizon）執行長維斯伯格（Hans Vestberg）7日表示，隨著防疫解封及經濟重啟，因疫情悶壞了的消費者重新湧入大都市和體育館場，因而帶動5G使用潮。

維斯伯格趁著出席科技與媒體業年度盛事「太陽谷峰會」，接受美媒CNBC訪問做了上述表示。該會議去年受新冠疫情影響取消，今年各大科技和媒體公司執行長親臨與會。

維斯伯格受訪指出:「新冠疫情限制解除，我們看到人潮回到有佈建5G的都會地區。我們看到他們重返體育場館。」

維斯伯格預期，消費者採用5G技術的潮流會持續下去。再來他指出，威瑞森與亞馬遜、微軟攜手合作，提供企業5G Edge行動邊緣運算平台。他還提到為幫公司另闢成長管道，威瑞森正專注發展5G光纖或ADSL寬頻連線。

維斯伯格表示，5G技術問世加上疫情後經濟回溫，改變顧客使用模式，這是因為民眾使用無線服務的地點，比以前多得多。他同時強調，隨著商店重新開張，客流量及都市活動也回復到正常水準。

維斯伯格說，正當T-Mobile等同業對手迅速擴充5G顧客基礎之際，威瑞森聚焦在打造5G網絡，好趕在明年第1季整合5G C波段無線頻譜。

威瑞森也打算收購預付費行動電話供應商TracFone，該公司上周告訴主管機關，一旦獲准完成這樁69億美元交易，會繼續支持這項低價服務。維斯伯格透露，併購TracFone可使威瑞森的投資組合增值。

美國電信業的5G大戰如火如荼進行之際，威瑞森和AT&T兩大業者著手縮減旗下的媒體業務，少了非核心事業的包袱，就能投入更多資金在無線業務上。

威瑞森5月3日宣布，擬將連同雅虎、美國線上在內的媒體業務，50億美元賣給私募業者阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。2周之後，AT&T同意分拆華納媒體（WarnerMedia）與Discovery合併。