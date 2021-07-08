受到太平洋高壓影響，全台持續高溫，連帶用電量再創紀錄，根據統計用電量創下用電史上單日總排名第5名，同時也是歷年7月單日用電第2高，今年用電第4高等3項用電紀錄。

台電表示，8日各地天氣炎熱，尖峰用電量出現在在下午1時43分，最高用電量達到3799萬瓩，實際備轉容量380.6萬瓩，備轉容量率約10.02%，供電顯示綠燈。

值得注意的是，核二廠2號機7日起降載，這是因1台海水循環泵振動值晃動檢修作業，電廠拆解後發現該泵浦葉片有受損情形，預計9日可完成相關檢修作業，完成後即恢復滿載運轉。