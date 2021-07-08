儘管通膨疑慮升溫，但美國公債價格不跌反漲，迫使做空美債的投資人需回補空單，美國公債意外成為迷因資產，10年公債殖利率周四更一舉下探近5個月新低。

本周美國10年公債殖利率連連下滑，周三盤中一度摜破1.30％美元支撐，周四早盤依然弱勢，最低來到1.256％，大跌6個基點，創2月12日以來新低。

美國10年公債殖利率為金融市場重要指標，舉凡房貸與公司債都以此為參考依據，但此債息指標近來走勢讓投資人摸不著頭緒，因為市場通膨疑慮高漲之際，各界普遍預期債息只會一路上揚。

由於經濟強勁復甦，投資人預期通膨將急揚，美國10公債殖利率今年3月最高一度強升到1.78％。

投資專家的看法也是如此，大多數分析師都預測美國10年公債殖利率目前水位應該會在2％左右。分析師認為，隨著債息不漲反跌，原本押注債息上揚的投資人操作出現虧損，為免虧損持續擴大，只好進場回補空單，這股軋空買盤則進一步帶動價格上漲，壓低債息，此為債息擴大跌勢的主因。AmeriVet證券美國利率部門主管法拉尼洛(Greg Faranello)周三發表研究報告表示，「按照目前的債息水位，勢必會軋到更多的空單被迫回補，導致債息進一步下滑。」

此外，由於美國經濟加速復甦的前景近來有轉淡之勢，特別是勞動市場反彈步調不均，這也帶動傳統避險買盤投入美國債市。

美國6月雖新增85萬個就業，但企業仍苦於無法找不到人才，按照此一就業人口增長速度，美國就業市場預計還有至少一年才會重返疫前的水準。

另外，美國公債的需求一直保持強勁，特別是全球其他先進國家的利率都遠低於美國，德國10年公債殖利率甚至淪為負數。

儘管債息連連下跌，但許多分析師仍然認為，隨著聯準會寬鬆措施退場更加明確，美國10年公債殖利率今年底前還是會升抵2％，果真如此的話，下半年美國債市走勢將格外劇烈。

紐約人壽投資公司經濟學家暨策略師葛溫(Lauren Goodwin)指出，「我們預期美國10年公債殖利率今年底封關將收在2％。」