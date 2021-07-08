中央疫情指揮中心擬出最新適度鬆綁措施，影視劇組可恢復拍攝，不過停拍中的劇組，礙於場地能否順利租借、演員檔期產生問題等複雜因素，依舊對於復拍持謹慎觀望態度；《最佳利益2》製作人陳慧玲便表示，她一得知微解封消息立刻致電之前商借的各場景詢問，結果包括法院、監獄、警局等公部門都回覆要解除三級警戒才能出借場地，「所以微解封對我們完全沒幫助！還是拍不了！依舊困難重重」。

陳慧玲建議政府運用公權力協調公部門單位協助劇組拍攝，否則就算開拍還是借不到場地，她跟其他業界人士也都建議影視從業人員的施打疫苗順位應該往前移，否則大家因拍戲跑來跑去也會承受很大壓力，如果各劇組遲遲無法順利復工拍攝，很擔心台灣近期內都無法產出影視作品，未來一年可能會自動從國際影視市場退出。

邊拍邊播的台視、三立偶像劇《戀愛是科學》，因三級警戒停拍而開天窗，只能陸續以精華篇及舊戲墊檔，對於是否復拍，三立電視台表示：「我們不排除因應微解封的前提，依循COVID-19因應影視工作的指引建議守則，在七月下旬完整籌備重新復拍。確切日期還在評估，主要是場景的配置為最大關鍵。」

劉冠廷、陳庭妮繼《火神的眼淚》後再度合作，演出由馮凱執導的《愛情發生在三天後》 ，三月中即展開拍攝，疫情進入三級警戒後已停拍多時，對於進入微解封鬆綁狀態，時創影業表示，劇組正密集討論復拍期程，並依照文化部公布的「影視劇組拍攝防疫管理措施」，擬定防疫指導原則，例如設置防疫獨立部門，專職專責處理拍攝期間防疫事項、未演出演員及工作人員均全程配戴口罩、演員於工作期間每7天安排1次篩檢等，全力落實防疫措施！據悉劇組可能在七月底重新復拍，完成最後三分之一的拍攝作業。至於時創另一部由邱澤主演、蔡岳勳執導的《零下一九七》，則乾脆已宣布延到明年二月再復工。

瀚草影視製作的大戲《人浮於愛》、《中元大餐》也停拍中，總經理湯昇榮表示：「我們因為停拍損失不少，預算要再盤算。演員檔期、工作人員的時間詢問，臨演、人潮可能還要再重新調整，尤其是場景問題，有一些重要場景如機場，學校、醫院等公共場所不知道能不能拍，還要協調清楚，因為一定會碰到以疫情為由不願出借，拍攝過程也ㄧ定還有人員安全疑慮，加上定期快篩也會增加成本負擔，所以我們會多方考量才會拍攝。」