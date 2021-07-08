中央疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，台中市議會是否要解封？民進黨團總召謝明源說，黨團已提出開會要求，希望其他黨團不要阻擋。國民黨團書記長陳政顯強調，三級警戒未解，國民黨建議採視訊會議，但民進黨團不肯，到底是誰阻擋開會？藍、綠因開不開會展開攻防戰。

謝明源說，雖然三級警戒延長，但已有部分項目鬆綁，況且室內5人本來就是以非必要社交場合為限，並不妨礙議會恢復開會。疫情更嚴重的雙北目前為止，也已恢復開會，沒理由台中市不行。

謝明源指出，當初議會暫停，主要是因應疫情控制的需求，現在疫情回穩，從6月以來各種防疫與紓困問題，也迫切需要議會質詢討論，故而民進黨黨團堅決要求議長於7月12日恢復開會，不該讓防疫變成市府逃避監督的藉口。

陳政顯說，當初提議採取視訊開會，但民進黨團一口回絕，現在雖有微解封，但仍在三級警戒中，部分場域開放是顧及人民經濟需求，中央一再強調不要鬆懈，難道民進黨團要逆時中？

陳政顯強調，開會需要一整天，目前市議員與議員助理都尚未打疫苗，難道要製造防疫的破口嗎？不應陷議員於不義。