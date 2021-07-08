福原愛、江宏傑5年婚破局 陸網友一面倒狂賀

日本桌球天后福原愛今(8日)與江宏傑發出共同聲明，宣布夫妻緣盡，5年台日婚姻正式畫下句點，一對兒女將由兩人共同監護。隨後福原愛也特地在微博發聲道歉，感謝大陸粉絲一直以來的支持，而大陸網友則是一面倒地狂賀她離婚成功，原因令人好奇。

即便福原愛被直擊與橫濱大谷翔平不倫風波，陸網友仍是一面倒地力挺福原愛到底，根本原因就是在於大陸網友認為福原愛、江宏傑原本在體壇地位、收入就相差懸殊，當初是委屈下嫁江宏傑，而江宏傑也因為娶了福原愛聲名大噪，被陸網友封為軟飯男。

福原愛為離婚道歉，陸網友留言一面倒狂賀。(取自福原愛微博)

早前更有大陸網友翻出福原愛昔日上日本節目片段，影片中福原愛就提到懷孕期間因為情緒不太穩定，為了同時想喝柳橙汁與葡萄汁兩種果汁，遭江宏傑反對而吵架、聖誕節想買蛋糕慶祝，卻被江宏傑家人說：「為什麼現在要買蛋糕吃？」，甚至提到江宏傑訓練加上經營桌球場的關係，因此經常不在家，只有週末才能回來，所以一般時候都是與母親、孩子同住的她負責做菜。這段影片也讓陸網友看了心疼，紛紛直呼福原愛太慘了。

但也有少數大陸網友看不下去，留言為江宏傑叫屈，「不是福原愛先出軌嗎…為什麼都在罵男方？」意外在圍剿聲浪中，獲得陸網友力挺福原愛的各種解答，「因為沒牽手親嘴的外遇證據，而女方比男方收入高是事實」、「因為江宏傑是台灣人」、「你看到她出軌了？」、「難道和異性有交流接觸就是出軌，已婚女性不能有異性朋友嗎」。