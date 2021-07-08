另外還有「線上美術館-跟著志玲姊姊走進美術館」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為了讓青少年暑假從事正當休閒活動，台南市政府7月1日起規畫多場「非群聚式」及「網路互動」活動，如市長黃偉哲與含羞草YOUTUBE連線直播、府城少年「傳說對決」電競爭霸賽、「線上美術館-跟著志玲姊姊走進美術館」等高達115場次，即使「宅」在家，暑期生活也能豐富有趣。

這次企劃由台南市政府警察局少年警察隊、台南市政府教育局等單位協力策畫，結合防制少年「接觸毒品」、「加入幫派」、「詐欺車手、網路賭博」、「避免落入色情陷阱」等4大主軸，規畫多元活動。

另外，今年還邀請新生代作家陳繁齊、攝影師目青等人親自遴選投稿之詩句、作品，還有線上小旅行、暑期營隊、活動、海報與繪畫徵選等精彩活動多達115場次。

市長黃偉哲說，國際奧委會考慮將電競列入奧運比賽項目，可見電競運動是未來產業發展的重點，而今年電競比賽配合中央防疫，改為改為線上比賽模式，可以讓喜好電競的同學有良好的交流管道。

市府表示，為了能讓大家能夠透過線上參與台南舉辦的優質活動，紓解無法從事戶外活動的焦慮，豐富暑期生活。本次活動相關訊息，可至台南市政府教育局網站（https：／／boe.tn.edu.tw／）。