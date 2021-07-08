中央流行疫情指揮中心宣布即將微解封，餐飲業在有隔板、採梅花座或可維持用餐時之社交距離條件下，可提供內用服務。但針對有「賣酒精類飲料的餐飲業」，也特別要求必須遵守營業時間管制，內用時間不得超過晚上10時30分，否則將以傳染病防治法開罰並停止營業。

指揮中心針對餐飲業啟動內用的防疫管理訂出五大方向，從人員健康管理、衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理、以及應變措施都訂出詳細的規定。其中針對「提供酒精類飲料進行營業時間管制」，要求提供酒精類飲料之餐飲場所，提前結束營業時間至晚間10時30分，或是晚間10時30分全面改為外帶。

也就是在微解封時期，熱炒店、居酒屋、海鮮餐廳、甚至只是冰箱內有販售啤酒的小吃攤，只要有販售酒精類飲料，營業時間都不可以超過晚間10時30分，「若業者要開放內用到超過晚間10時30分，整個營業時間就不得販售酒精」。

食藥署官員表示，業者若違反規定除可依照傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元之外，被抓到違規一次、將停止營業3天、二次則停止營業7天，累計三次以上就得停止營業30天。

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