環保署說，自中央流行疫情指揮中心自110年5月中旬提升雙北COVID-19疫情警戒至第三級，環保署為降低群聚可能造成之風險，並減少受理審查之環評案件因疫情警戒因素影響審查進度，環保署已建置兼具視訊及直播功能之視訊設備系統。因此，對環評會議審查情形有興趣之民眾，都可以利用電腦、手機或平板等設備，在環保署環評書件查詢系統直播頁面觀看會議直播，或在會議結束後於環保署Youtube觀看影片。

環保署表示，對於欲參加環評視訊會議表達意見之民眾，可事先提出申請，環保署將於會議前提供視訊會議登入所需資訊及參加視訊會議之操作說明，至於部分民眾團體反應環保署視訊會議系統建議使用IE瀏覽器以及安裝flash player情形，環保署已完成系統之修正設定，可支援Google Chrome等各式瀏覽器。環保署考量民眾若無相關軟硬體設備時，民眾除可以書面方式提供意見外，也可提供姓名、聯絡電話等資料，環保署於會議召開時，以電話聯繫(call out)民眾提供表達意見，保障民眾權益。

環保署統計，從6月17日召開第1場環評視訊會議迄今，已召開18場次會議，視訊會議運作順暢，民眾參與視訊會議表達意見之權益並未受到影響，環保署召開環評視訊會議符合環境影響評估法第4條所定「公開說明及審查」情形。